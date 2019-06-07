Серроне сделал жесткое заявление в адрес Макгрегора

Экс-претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Дональд Серроне рассчитывает на еще один титульный шанс, передает "Советский спорт".

Ему уже нет дела до экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конору Макгрегору сорвать эти планы.

"У Конора был шанс. Пусть теперь сидит спокойно на заднице", — цитирует Серроне MMA Fighting.

Стоит отметить, что Серроне и Макгрегор были близки к тому, чтобы подраться в начеале года, однако ирландец не согласился на выдвинутые руководством промоушена условиями.