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Боец UFC стал обладателем двух чемпионских поясов одновременно 

Lenta.ru + ещё 33 6 часов назад
Фото: Reuters
Американский боец смешанного стиля (ММА) Генри Сехудо стал чемпионом в легчайшем дивизионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), победив Марлона Мораеса. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте промоушена.
Сехудо нокаутировал Мораеса в третьем раунде боя в рамках турнира UFC 238. Американец стал чемпионом в двух весовых категориях: он также является обладателем пояса в наилегчайшем весе. Сехудо стал четвертым бойцом в истории UFC, ставший чемпионом в двух весах.
На этом же турнире российский боец Петр Ян победил Джимми Риверу единогласным решением судей. Американец Тони Фергюсон отправил Дональда Серроне в технический нокаут.
UFC 238 проходил в Чикаго.
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MMA , Дональд Серроне , Генри Сехудо
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