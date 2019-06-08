Хабиб прокомментировал подписание нового контракта с UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о новом контракте с промоушеном, передает «Советский спорт».

Он заверил, что условия контракта его устроили.

"Если честно, не хотел бы разглашать условия контракта, но они хорошие. Самое главное, что кого-то из братьев продлили, кого-то подписали, кому-то срок дисквалификации сократили. Обе стороны пошли на какие-то уступки и пришли к общему знаменателю, который выгоден для всех. Будет неправильно, если я скажу, что условия моего контракта одни из лучших в UFC. Но в тройку лучших контрактов в истории UFC он точно входит.

Переговоры были сложными, хотя Али Абдель-Азиз говорит, что все прошло просто. Я выдвинул UFC пять условий и сказал, что не соглашусь на новый контракт без них. Я считаю, что абсолютно заслужил это. И заслужил это не только я, но и вся наша команда. Считаю, что мы заслужили это тем, что происходило до, во время и после последнего боя. Я знаю себе цену. Знаю, что я могу говорить и на что могу рассчитывать. Я не первый день в этой игре. У меня достаточно опыта и знаний, чтобы вести переговоры", — отметил Нурмагомедов на своем ютуб-канале.

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