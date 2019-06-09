Чемпионка UFC Валентина Шевченко впервые защитила титул в женском наилегчайшем весе, одержав победу над первым номером рейтинга дивизиона Джессикой Ай, сообщает "Советский спорт".
Во втором раунде 31-летняя уроженка Кыргызстана одиночным ударом в голову ногой нокаутировала американку. Ай около пяти минут приводили в чувство, однако до конца прийти в себя она так и не смогла.
Для Шевченко эта победа стала 17-й на профессиональном уровне.
Ранее сообщалось, что Тони Фергюсон одержал досрочную победу над Дональдом Серроне на UFC 238.