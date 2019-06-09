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Шевченко нокаутировала Ай и защитила титул чемпионки UFC 

Газета.Ru + ещё 14 1 час назад
Фото: кадр YouTube
Чемпионка UFC Валентина Шевченко впервые защитила титул в женском наилегчайшем весе, одержав победу над первым номером рейтинга дивизиона Джессикой Ай, сообщает "Советский спорт".
Во втором раунде 31-летняя уроженка Кыргызстана одиночным ударом в голову ногой нокаутировала американку. Ай около пяти минут приводили в чувство, однако до конца прийти в себя она так и не смогла.
Для Шевченко эта победа стала 17-й на профессиональном уровне.
Ранее сообщалось, что Тони Фергюсон одержал досрочную победу над Дональдом Серроне на UFC 238.
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MMA , Тони Фергюсон , Валентина Шевченко , Дональд Серроне , Советский спорт
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