Шевченко нокаутировала Ай в бою за титул UFC в наилегчайшем весе

WOW! @BulletValentina con uno de los KO más brutales que hayamos visto #UFC238 pic.twitter.com/FUkJFWNUPG— UFC Español (@UFCEspanol) 9 июня 2019 г. Киргизский боец смешанных единоборств Валентина Шевченко , имеющая российское гражданство, одержала победу над американкой Джессикой Ай и защитила титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе.

Поединок состоялся в Чикаго на турнире UFC 238 и завершился нокаутом во втором раунде. Американка пропустила удар ногой в голову.

Для Шевченко эта защита стала первой. На её счету теперь 17 побед при трёх поражениях в смешанных единоборствах.