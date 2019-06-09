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Шевченко нокаутировала Ай в бою за титул UFC в наилегчайшем весе 

RT на русском + ещё 36 5 часов назад
Фото: кадр YouTube
Киргизский боец смешанных единоборств Валентина Шевченко, имеющая российское гражданство, одержала победу над американкой Джессикой Ай и защитила титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе.
Поединок состоялся в Чикаго на турнире UFC 238 и завершился нокаутом во втором раунде. Американка пропустила удар ногой в голову.
Для Шевченко эта защита стала первой. На её счету теперь 17 побед при трёх поражениях в смешанных единоборствах.
Ранее Тони Фергюсон техническим нокаутом одержал победу над Дональдом Серроне на UFC 238.
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MMA , Бокс , Валентина Шевченко , Дональд Серроне
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