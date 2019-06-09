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Фергюсон одержал досрочную победу над Серроне на UFC 238 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Американский боец Тони Фергюсон в поединке на UFC 238 одержал победу над соотечественником Дональдом Серроне, сообщает "Советский спорт".
Бой продлился два раунда, за которые оба спортсмена пропустили и нанесли множество ударов. Во втором отрезке поединка глаз Серроне сильно заплыл и лишил его возможности видеть, из-за чего судья принял решение остановить поединок. Фергюсону была присуждена победа техническим нокаутом.
Болельщики были недовольны результатом поединка, из-за чего свистели так, что Фергюсон некоторое время не мог даже дать интервью. Следующим соперником Тони может стать россиянин Хабиб Нурмагомедов, который в сентябре проведет защиту титула с бою с Дастином Порье.
Ранее сообщалось, что Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238.
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MMA , Хабиб Нурмагомедов , Дональд Серроне , Советский спорт
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