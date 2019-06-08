Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории

Сборная России с унизительным счетом разгромила команду Сан-Марино в отборочном матче на чемпионат Европы — 2020. В этом результате нет ничего удивительного: сборная страны с населением 34 тысячи человек занимает последнее, 211-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), уступая даже Сомали и Пакистану.

За всю историю своего существования национальной команде Сан-Марино удалось забить лишь 23 мяча, а пропустила она больше 600.

За национальные цвета там бьются бухгалтеры, дизайнеры и бармены, которые в свободное время играют в футбол на любительском уровне, а главный тренер Франко Варелла до своего назначения на этот пост не тренировал восемь лет.

«Не все работодатели разрешают моим игрокам отлучиться на матч сборной», — сетовал однажды специалист.

Ни одной победы в официальных встречах этот коллектив пока не одержал.

Когда к концу первого тайма на табло «Мордовия Арены» горели цифры 4:0 в пользу сборной России, это можно было считать, скорее, нормой, чем поводом для серьезной радости. Происходящее напоминало недавний товарищеский матч с «Чертаново», который подопечные Станислава Черчесова завершили со счетом 6:0.

Однако преуменьшать заслуги отечественной сборной тоже не стоит. Даже Сан-Марино иногда способно преподнести сюрприз. Например, в рамках квалификации на чемпионат мира — 1994 продавец Давид Гвалтьери, игравший на позиции нападающего, открыл счет в матче против сборной Англии на «Уэмбли». С начала встречи тогда прошло девять секунд.

Но сборная России не позволила гостям удивить публику 24-м голом в своей истории и сходу вдавила их в собственную штрафную.

Подачи с угловых и удары с разных дистанций сыпались градом — санмаринская оборона гнулась, но не ломалась. Соперники вышли с твердым намерением отдать все силы за нулевую ничью и не покидали свою половину поля, даже когда им удавалось завладеть мячом.

Так продолжалось до середины первого тайма, пока Александр Головин наконец не прорвал защитные редуты оппонентов при помощи удачного рикошета. Полузащитник выполнил острый прострел в штрафную, и мяч от ноги чужого защитника залетел в створ.

После этого из отчаянно сопротивлявшейся команды гостей словно выбили дух.

Похоже, иллюзий по поводу своего потенциала в атаке санмаринцы не строили, и после пропущенного мяча практически сразу смирились с тем, что их ждет поражение.

Спустя пять минут после первого гола последовал грубый фол на Головине — судья назначил пенальти. Капитан команды Артем Дзюба уверенно пробил в угол — 2:0.

Уже в перерыве было ясно, что второй тайм — это не более, чем в формальность, однако санмаринцам все же удалось немного удивить — они нашли в себе силы вновь заняться обороной и не пропускали вплоть до 73-й минуты.

Однако затем Дзюба оформил дубль прекрасным ударом головой с подачи Головина, и гости окончательно сломались.

Почти сразу же они «привезли» себе второй пенальти. На этот раз Дзюбе не удалось забить сразу, но голкипер отбил мяч прямо ему на ногу, так что капитан сборной все же оформил хет-трик.

Затем дважды отличился и вышедший на замену на 60-й минуте Федор Смолов . И даже тут не обошлось без Дзюбы: именно после его навеса в центр штрафной нападающий московского «Локомотива» нанес удар головой, который позволил ему оформить дубль.

Счет был уже 8:0, но сборная России и не думала останавливаться. В итоге ненасытный Дзюба оформил покер за две минуты до конца основного времени — теперь уже Смолов вернул ему должок, отдав хороший пас на край штрафной, откуда Кудряшов выполнил прострел, а форварду «Зенита» оставалось только не промахнуться с отличной позиции.

Казалось бы, исход матча давно предрешен, к чему же напрягаться? Но эти четыре мяча позволили Дзюбе довести количество своих голов за сборную до 20-ти и превзойти в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды таких людей, как Валерий Карпин Андрей Аршавин (у них по 17 мячей).

Так сборная России одержала самую крупную победу в своей истории. Предыдущий рекорд по голам в одном матче (7:0) также был установлен в противостоянии с Сан-Марино в 1995 году, а в 2005-м его удалось повторить во встрече с Лихтенштейном.

Благодаря этой победе подопечные Станислава Черчесова набрали шесть очков в отборе на Евро-2020 после трех матчей и занимают промежуточное первое место в группе I, но вскоре это может измениться, — остальные соперники еще не сыграли.

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