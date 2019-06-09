Дзюба вышел на четвертое место в списке бомбардиров сборной России

Сборная России установила новый рекорд по голам за один матч, отправив девять безответных мячей в ворота Сан-Марино в рамках отбора на чемпионат Европы — 2020.

После встречи главный тренер национальной команды Станислав Черчесов пытался предупредить своих подопечных от излишней расслабленности в преддверии следующей встречи — с Кипром.

Эта команда набрала за два сыгранных матча столько же очков, сколько Россия, — три. После победы над Сан-Марино отечественная дружина отправила себе в копилку шесть баллов и обошла Кипр, однако совсем недавно коллективы находились на одном уровне, так что расслабляться явно не стоит.

«Соперник был заведомо слабее нас? Знаете, мы тоже бываем заведомо слабее кого-то.

Есть страны разные — кто-то меньше, кто-то больше. Мы в любом случае играли сегодня с удовольствием.

Как избежать расслабленности перед матчем с Кипром? Игра всего через два дня, и этот соперник находится уже на другом уровне, нежели Сан-Марино. Скоро будем смотреть матч киприотов с шотландцами, чтобы правильно выстроить тактику против них. Мы профессионалы», — отметил специалист.

Также Черчесов прокомментировал новый рекорд по голам за один матч, установленный его подопечными. Оказалось, что он стоял на воротах в игре, где был установлен предыдущий рекорд (7:0), — тоже против Сан-Марино, только в 1995 году.

«Тот рекорд я установил как голкипер, а этот — как тренер. Но, как видите, то достижение в качестве вратаря мне не помогло (Черчесов не считался топовым голкипером. — «Газета.Ru»). Это из той же серии.

Перед матчем мы не ставили задачу побить предыдущий рекорд, а просто хотели грамотно действовать. В итоге получилось показать то, что готовили на тренировках», — резюмировал наставник.

Спросили Черчесова и о нарушителе, который выбежал на поле по ходу встречи, видимо, вдохновившись историей американской модели Кинси Волански, остановившей финал Лиги чемпионов своим забегом в откровенном купальнике и получившей огромный прирост подписчиков в соцсетях.

Однако на поле «Мордовия Арены» выскочил обыкновенный парень, так что никакого энтузиазма по поводу его появления публика не высказала, — стюарды просто скрутили его и быстро увели в подтрибунное помещение.

«Когда девушка выбежала, мне было поприятнее. А вот парень мне не понравился, если честно, — признался Черчесов.

— Я не очень понимаю людей, которые выбегают на поле. Хотите играть в сборной? Звоните — выпустим».

Капитан национальной команды России Артем Дзюба , ставший главным героем встречи благодаря своему покеру, похвалил нарушителя за скорость, однако тоже согласился с тем, что забег девушки в финале ЛЧ выглядел более впечатляюще.

«Когда болельщик пробегал мимо меня, он уже получил от охраны пару апперкотов. Я схватил стюарда за руку и спросил: «Что вы делаете?» — рассказал нападающий.

— Вообще всегда удивляюсь, как стюарды долго не могут поймать человека, — он же скользит по газону, но все равно убегает долго. Скоростной парень оказался. Но девушка в купальнике все равно была поинтереснее».

«Конечно, приятно обойти по голам такую компанию — Аршавина с Карпиным, — признался форвард после матча. — Но главное для нас то, что мы сыграли с полной концентрацией.

А то ведь вначале не могли забить 25 минут. Если бы Сан-Марино продержался еще минут 15, то началась бы если не паника, то раздражение.

Но в итоге мы смогли одержать самую крупную победу в истории. Когда забили шесть мячей, уже начали друг другу кричать: «Давайте десять!» Думаю, этот рекорд простоит еще долго… если на Гибралтар не попадем».

По поводу следующего соперника сборной Дзюба высказался с осторожностью.

«Кипр — неприятный оппонент. Думаю, будет играть больше в защите, а перед нами стоят другие задачи. Мы очень хотим пробиться на Евро и после проигрыша Бельгии нам нельзя терять очки», — отметил нападающий.

Вторым бомбардиром сборной России во встрече с Сан-Марино стал Федор Смолов , который вышел на замену на 60-й минуте и оформил дубль. Это позволило ему добраться до красивой отметки в 100 голов в карьере. Из них 72 форвард забил в чемпионате России, 13 — в составе сборной, десять — в еврокубках, четыре — в Кубке России и один — в чемпионате Нидерландов.

«Мы не переоцениваем эту победу, — спокойно заявил Смолов после встречи. — Хотя приятно, что матч вошел в историю.

Утешать игроков Сан-Марино мы не стали. Думаю, они сами обсуждали перед игрой, сколько голов пропустят.

Как оцениваю нашу связку с Дзюбой? Я чувствовал себя комфортно (Смолов забил один мяч с передачи форварда «Зенита» . — «Газета.Ru»).

Главный тренер Сан-Марино Франко Варелла после матча признался, что изначально не строил иллюзий по поводу результата.

«Мы понимали, что матч будет болезненным, что Россия постарается преодолеть планку в семь голов. Но я считаю, что соперник проявил уважение к нам: после определенного количества забитых мячей они перестали активно праздновать.

Команда потерялась. Я ожидал от своих игроков большей энергетики, но после 0:3 команда стала откровенно сдавать и проигрывала даже простые мячи.

Могут ли наступить времена, когда сборная Сан-Марино будет играть на равных с такими командами, как Россия? Наверное, нас уже не будет в этом мире»,

Стоит отметить, что в раздевалке после матча сборная России записала видео в поддержку полузащитника Юрия Газинского , который получил травму в товарищеском матче с «Чертаново» и не смог принять участия во встрече с Сан-Марино.

«Юра, выздоравливай! Мы все очень переживаем за тебя. Скорейшего тебе выздоровления. Все парни с тобой. Эта победа тебе посвящается. Береги себя и удачи!» — сказал Дзюба на записи.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата Европы по футболу — 2020, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».