Менеджер Яна рассказал о будущем бойца в UFC

Менеджер российского бойца Петра Яна Саят Абдрахманов заявил, что спортсмен проведет как минимум еще один бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в 2019 году.

"Петр до конца года подерется точно. Как минимум один раз. Что касается претендента на титул, то тут решение не принято. Нам можно не спешить", — цитирует Абдрахманова ТАСС.

В ночь на 9 июня Ян одержал победу над американцем Джимми Риверой на турнире UFC 238. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.