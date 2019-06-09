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Менеджер Яна рассказал о будущем бойца в UFC 

Газета.Ru + ещё 12 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Менеджер российского бойца Петра Яна Саят Абдрахманов заявил, что спортсмен проведет как минимум еще один бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в 2019 году.
"Петр до конца года подерется точно. Как минимум один раз. Что касается претендента на титул, то тут решение не принято. Нам можно не спешить", — цитирует Абдрахманова ТАСС.
В ночь на 9 июня Ян одержал победу над американцем Джимми Риверой на турнире UFC 238. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее глава UFC Дана Уайт прокомментировал победу Валентины Шевченко.
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MMA , Валентина Шевченко , Дана Уайт , Газета.Ru , ИТАР-ТАСС
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