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Отец Нурмагомедова: я украл у Хабиба детство 

Газета.Ru + ещё 1 9 часов назад
Фото: ТАСС
Тренер и отец российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов ответил на вопрос о воспитании своего сына, передает "Учительская правда".
Он также рассказал, что нужно сделать для того, чтобы быть похожим на Нурмагомедова-младшего.
"Хабиб очень хорошо учился в школе, изучил два иностранных языка, неплохо был развит в религиозном плане, но ему не всегда хватало времени, чтобы одновременно заниматься спортом и учиться. Я, наверное, украл у Хабиба детство. Он на ковре с 3‑4 лет, а сейчас ему уже тридцать. Он очень многое отдал в детстве, в юношестве, в своем нынешнем возрасте, чтобы добиться таких результатов. Я бы посоветовал всем ребятам: учитесь и занимайтесь спортом, и все у вас будет нормально", — заявил он.
Следующий бой Нурмагомедов проведет 7 сентября в Абу-Даби.
Ранее сообщалось, что все билеты на поединок Хабиба Нурмагомедова в Абу-Даби проданы.
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MMA , Абдулманап Нурмагомедов , Хабиб Нурмагомедов
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