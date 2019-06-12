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Нурмагомедов намекнул на реванш с Макгрегором 

Газета.Ru + ещё 6 6 часов назад
Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Stephen R. Sylvanie
Чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов намекнул на возможный реванш с ирландцем Конором Макгрегором, передает "Советский спорт".
Бойцы смешанных стилей (ММА) уже встречались в октагоне. В октябре 2018 года их поединок закончился победой россиянина. После после боя произошла массовая драка с участием друзей и членов команды Нурмагомедова.
"Честно говоря, не все еще закончено между нами закончено. В данный момент мы примерно в середине где-то находимся. У нас впереди немало боев. Так что мы планируем еще больше вписать себя в историю и доказывать, что мы можем достичь определенных успехов", — заявил чемпион UFC в видео на собственном ютуб-канале.
7 сентября в Абу-Даби, ОАЭ пройдет бой между Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье в рамках UFC 242. Российский боец ММА будет защищать свой титул.
Ранее сообщалось, что американский боец жестко наехал на президента UFC.
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MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Советский спорт
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