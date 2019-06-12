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Дуэль взглядов Хабиба и Порье. Видео 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский боец, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье провели дуэль взглядов на первой пресс-конференции перед поединком, который пройдет 7 сентября в Абу-Даби.
Сам поединок между спортсменами состоится на турнире UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября. Порье в последнем бою победил соотечественника Макса Холлоуэя и стал временным чемпионом UFC. Данный титул означает статус официального претендента на бой с Нурмагомедовым, который выступает в ММА с 2008 года. Всего на счету российского спортсмена 27 побед и ни одного поражения.
Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией Невады за беспорядки после поединка с ирландцем Конором Макгрегором, который состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Срок отстранения российского спортсмена истечет в июле 2019-го.
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Комментарии
MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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