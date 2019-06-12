Российский боец, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье провели дуэль взглядов на первой пресс-конференции перед поединком, который пройдет 7 сентября в Абу-Даби.
Сам поединок между спортсменами состоится на турнире UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября. Порье в последнем бою победил соотечественника Макса Холлоуэя и стал временным чемпионом UFC. Данный титул означает статус официального претендента на бой с Нурмагомедовым, который выступает в ММА с 2008 года. Всего на счету российского спортсмена 27 побед и ни одного поражения.
#UFC242 @TeamKhabib 🦅 VS 💎 @DustinPoirier pic.twitter.com/V2HcWx3Lv9— UFC Español (@UFCEspanol) 12 июня 2019 г.
Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией Невады за беспорядки после поединка с ирландцем Конором Макгрегором, который состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Срок отстранения российского спортсмена истечет в июле 2019-го.