Названы потенциальные соперники Федора Емельяненко

Глава американского промоушена Bellator Скотт Кокер назвал потенциальных соперников российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко . Слова функционера приводит MMA Fighting.

«Джош Барнетт — определенно один из соперников, которых мы предложим Федору. Он не против. Но пока неясны сроки поединка. Я не уверен, что Емельяненко проведет свой следующий бой именно с Барнеттом, но у нас немало классных бойцов, с которыми он мог бы подраться. Другой вариант для Федора — Куинтон Джексон», — сказал Кокер.

41-летний Барнетт принял решение возобновить карьеру после трехлетней паузы. В его активе 35 побед при восьми поражениях в боях по правилам ММА. В послужном списке 40-летнего Джексона 38 побед и 13 поражений.

15 июня стало известно, что 42-летний Федор Емельяненко продолжит карьеру. Боец подписал с Bellator новый контракт, рассчитанный на несколько поединков. Ожидается, что один из них российский спортсмен проведет до конца текущего года.

В последнем бою Емельяненко уступил американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при тяжеловесов Bellator. Россиянин одержал 38 побед при шести поражениях в профессиональной карьере.