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Названы потенциальные соперники Федора Емельяненко 

Lenta.ru + ещё 11 8 часов назад
Фото: Gregory Payan / AP
Глава американского промоушена Bellator Скотт Кокер назвал потенциальных соперников российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко. Слова функционера приводит MMA Fighting.
«Джош Барнетт — определенно один из соперников, которых мы предложим Федору. Он не против. Но пока неясны сроки поединка. Я не уверен, что Емельяненко проведет свой следующий бой именно с Барнеттом, но у нас немало классных бойцов, с которыми он мог бы подраться. Другой вариант для Федора — Куинтон Джексон», — сказал Кокер.
41-летний Барнетт принял решение возобновить карьеру после трехлетней паузы. В его активе 35 побед при восьми поражениях в боях по правилам ММА. В послужном списке 40-летнего Джексона 38 побед и 13 поражений.
15 июня стало известно, что 42-летний Федор Емельяненко продолжит карьеру. Боец подписал с Bellator новый контракт, рассчитанный на несколько поединков. Ожидается, что один из них российский спортсмен проведет до конца текущего года.
В последнем бою Емельяненко уступил американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при тяжеловесов Bellator. Россиянин одержал 38 побед при шести поражениях в профессиональной карьере.
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MMA , Куинтон Джексон , Джош Барнетт , Федор Емельяненко , Скотт Кокер
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