Порье: я нокаутирую Нурмагомедова

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье считает, что сможет нокаутировать обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова

«Я сфокусирован на победе 7 сентября. Собираюсь шокировать весь мир и стать абсолютным чемпионом мира в лёгком весе. Чувствую, что нокаутирую Хабиба», — заявил боец в шоу Ариэля Хелвани.

Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов проведут поединок 7 сентября в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 242.

Ранее Нурмагомедов предложил Фергюсону провести бой с Гэтжи.