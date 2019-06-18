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Порье: я нокаутирую Нурмагомедова 

RT на русском 7 часов назад
Фото: MMAFighting.com/ xsport.ua
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье считает, что сможет нокаутировать обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
«Я сфокусирован на победе 7 сентября. Собираюсь шокировать весь мир и стать абсолютным чемпионом мира в лёгком весе. Чувствую, что нокаутирую Хабиба», — заявил боец в шоу Ариэля Хелвани.
Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов проведут поединок 7 сентября в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 242.
Ранее Нурмагомедов предложил Фергюсону провести бой с Гэтжи.
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MMA , Хабиб Нурмагомедов
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