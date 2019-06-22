Плевок и позор: хейтера Хабиба унизили из-за флага России

Лучший друг известного бойца UFC Конора Макгрегора Артем Лобов угодил в скандал прямо накануне своего боя с американским боксером Полом Малиньяджи . На церемонии взвешивания боец стал показывать публике флаги России и Ирландии, чем спровоцировал членов команды соперника, которые попытались вырвать их. В ответ Лобов нанес удар ногой. Ранее Русский Молот также участвовал в разборках с Хабибом Нурмагомедовым, которого обзывал трусливой курицей.

Ирландский боец российского происхождения Артем Лобов, который является лучшим другом и спарринг-партнером Конора Макгрегора, близок к тому, чтобы приблизиться к славе своего звездного товарища по части скандалов.

Немало известности Лобову принесли оскорбления в сторону Хабиба Нурмагомедова, которого он обзывал курицей, и последующие разборки с Орлом в холле отеля накануне очередного турнира UFC.

Теперь же русский ирландец устраивает свое собственное шоу с бывшим боксером Полом Малиньяджи, против которого ему предстоит сразиться в главном бою турнира Bare Knuckle FC 6, проходящем на кулаках.

Очередной инцидент произошел прямо на церемонии взвешивания. Лобов разворачивал перед публикой флаги Ирландии и России, где он жил до 14 лет, когда внезапно у него завязалась перепалка с людьми из команды Малиньяджи.

В какой-то момент они попытались вырвать у него из рук оба стяга, однако Артем отступил и даже махнул в их сторону ногой, — видимо, в целях устрашения.

После этого бойца быстро оттащили назад, предотвратив возможную потасовку.

К слову, церемония показала, что оппоненты весят практически одинаково: Лобов — 70,1 кг, Малиньяджи — 70,2 кг. Такая разница вряд ли окажет серьезное влияние на исход поединка, в котором почти наверняка будут падения и с той, и с другой стороны, и совершенно точно прольется немало крови.

По правилам Bare Knuckle соперники дерутся с оголенными костяшками рук — бинтами перевязываются только запястья, чтобы не травмировать от удара кисть.

Это является, по сути, возрождением кулачных боев, которые были упразднены более 100 лет назад. Оказалось, что у современной публики, которую уже сложно чем-то удивить, есть на это спрос, поскольку поединки получаются очень зрелищными и кровавыми.

К примеру, в первом бою Лобова под эгидой этого промоушена против американца Джейсона Найта (рекорд в ММА — 20 побед и шесть поражений) оба соперника обменялись нокдаунами…

…а под конец выглядели так, словно приняли кровавый душ.

Судьи присудили Лобову победу единогласным решением, и вскоре Bare Knuckle подписал для него более сильного соперника — Малиньяджи. Учитывая, что этот представитель США всю карьеру провел в боксе и становился чемпионом мира в двух разных весовых категориях, ударная техника у него должна быть на еще более высоком уровне, чем у бывшего бойца смешанного стиля Лобова.

По правилам Bare Knuckle бить ногами или заваливать на партер для борьбы нельзя — только удары кулаками. Учитывая, что диаметр ринга всего 6,7 метра, жестокое месиво обеспечено.

Накаляет обстановку и то, что бойцы пылают друг к другу неприкрытой ненавистью — или, по крайней мере, ведут себя так на публике в рамках раскрутки боя.

Впрочем, у них есть и вполне объективные причины недолюбливать друг друга.

Дело в том, что Малиньяджи, как и Лобов, являлся спарринг-партнером Макгрегора во время его подготовки к поединку по правилам бокса против непобежденного Флойда Мейвезера-младшего. И после одной из тренировочных сессий Конор выложил в твиттере фото, на котором Пол лежит на ринге, — очевидно, в нокдауне.

Это должно было устрашить Мейвезера, показав, что Макгрегор способен потрясти даже опытного боксера, но в итоге привело к ссоре с Малиньяджи, который посчитал себя оскорбленным. Американец начал уверять, что якобы упал на настил из-за толчка, а не по причине пропущенного удара, а затем и сам выложил в инстаграме видео с нокдауном ирландца.

После этого Малиньяджи и Макгрегор неоднократно обменивались оскорблениями, и Лобов, естественно, занял сторону лучшего друга, поддержав его насмешки над американцем.

Все это привело к тому, что ни одно мероприятие в рамках подготовки к бою в Bare Knuckle не прошло без инцидента. Причем основным агрессором выступал Малиньяджи.

Так, бывший боксер дал Лобову пощечину во время встречи в зале…

… а на первой пресс-конференции, посвященной поединку, плюнул Русскому Молоту в лицо…

Кроме того, Малиньяджи позволил себе довольно грязные высказывания в сторону русского ирландца.

«Я не жалею, что плюнул в Лобова. Напротив, я жалею, что не сделал ничего больше. Если бы там была его мать, я бы плюнул и в нее. Я плюну на тебя, Артем, когда ты будешь лежать в нокауте. А потом помочусь на тебя. Так и сделаю — помочусь тебе в твой беззубый рот», — приводит слова Малиньяджи BJPenn.

Также американец заявил, что желает нанести Лобову травму, которая «останется навсегда». Сам Русский Молот в ответ пообещал сломать ему челюсть.

Бой между этими соперниками обещает быть очень жарким, а попытка вырвать флаги должна только раззадорить Лобова.