Ловато победил Мусаси и забрал чемпионский пояс Bellator

Американец Рафаэль Ловато в главном бою вечера на турнире Bellator 223 победил голландца Гегарда Мусаси, сообщает "Советский спорт".

На кону поединка стоял пояс организации в среднем весе, которым владел Мусаси. Теперь им обладает Ловато.

🥋 @LovatoJrBJJ with the heavy takedown in the final round. #Bellator223 pic.twitter.com/4lzPUnsXD5— Bellator MMA (@BellatorMMA) 22 июня 2019 г. Поединок продлился все пять раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей одержал Ловато (47:47, 48:47, 48:47). "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Ловато одержал свою десятую победу в десяти поединках.

Ранее тяжеловес UFC отправил соперника в нокаут за 9 секунд.