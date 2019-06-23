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Ловато победил Мусаси и забрал чемпионский пояс Bellator 

Газета.Ru + ещё 6 3 часа назад
Фото: Instagram
Американец Рафаэль Ловато в главном бою вечера на турнире Bellator 223 победил голландца Гегарда Мусаси, сообщает "Советский спорт".
На кону поединка стоял пояс организации в среднем весе, которым владел Мусаси. Теперь им обладает Ловато.
Поединок продлился все пять раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей одержал Ловато (47:47, 48:47, 48:47). "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию боя.
Ловато одержал свою десятую победу в десяти поединках.
Ранее тяжеловес UFC отправил соперника в нокаут за 9 секунд.
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MMA , Газета.Ru , Советский спорт
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