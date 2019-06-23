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«Русский молот» покарал врага Макгрегора. Голыми руками 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Артем Лобов не блистал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Зато в кулачных боях «Русский молот» одержал вторую победу подряд: в соперниках на этот раз был бывший чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи. Как это было, и причем тут ирландская звезда Конор Макгрегор: расскажет «Лента.ру».
Бои в Bare Knuckle FC — зрелище не для слабонервных, но, как оказалось, стойких к кровопролитию любителей единоборств достаточно. Детище Дэвида Фелдмана, для которого он с трудом выбил одобрение со стороны атлетических комиссий, уже смело вышло на показы по схеме pay-per-view. И что самое главное — турниры BKFC ждут и обсуждают в медиа.
Относительным успехом промоушен обязан, в первую очередь, спорности самого действа. Поборники цивилизованного мордобоя указывают на отсутствие перчаток у бойцов, что приводит к запредельному числу так называемых сечек (или рассечений). Другой очевидный минус — травмы рук, несмотря на то, что в BKFC специальным образом фиксируются запястья, что серьезно уменьшает вероятность вывихов и повреждений кисти. Ну и естественно — во время боев кровь льется рекой.
К слову, некоторые эксперты считают кулачные бои куда менее травмоопасными, чем внешне более респектабельные смешанные единоборства и даже бокс. «Это важно понять. Перчатки придумали не для защиты того, кого бьют, а для защиты того, кто бьет», — напоминает американский гангстер Чейл Соннен, бывший претендент на чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Действительно, отсутствие перчаток уменьшает силу ударов и снижает количество серьезных попаданий в голову. При всей кажущейся травмоопасности, ветераны кулачных боев скорее будут подсчитывать шрамы, чем страдать от деменции.
И если задуматься какая сила помогла продвинуть это ярмарочное шоу в мир больших чемпионатов, то набирать обороты ему помогает сила звездных имен. Конечно, жертвовать физиономией спортсмены высшего ранга не станут. Но парни, обладающие какой-никакой популярностью, нашлись.
В первую очередь, главной звездой промоушена является российский и ирландский боец MMA Артем Лобов. «Русский молот» провел немало боев, но чаще всего попадал себе по пальцам: у него отрицательное соотношение побед и поражений. Зато ему достались тонны «любви» со стороны поклонников MMA. Возможно, всему виной настойчивое продвижение бойца его соратником и куда более звездным Конором Макгрегором. Само попадание Лобова в UFC принято связывать именно с хлопотами ирландца. Кроме того, стычка Лобова и Хабиба Нурмагомедова стала важным сюжетным элементом в главном противостоянии UFC и всего MMA в 2018-м.
Посредственные выступления Лобова в октагоне, тем не менее, явили публике хотя бы одну грань его бойцовского таланта. Он действительно хорош «на руках» — то есть в ударной технике. Крен в эту сторону и неприятие борьбы создали очевидные сложности в смешанных единоборствах. Потому переход в кулачные бои — это win-win как для самого Лобова, так и для BKFC. Фелдман получил селебрити от мира единоборств, а Лобов — шанс проявить себя в более подходящем виде спорта.
Для главной движущей силы промоушена требовалось противостояние. Тут Фелдман подобрал другого сбитого летчика — приличного, но не самого звездного боксера Поли Мальиньяджи. Широкая публика запомнила его по видео со спарринга с тем же Макгрегором (тогда ирландец готовился к бою с Флойдом Мэйуэзером). На этих кадрах Поли выглядит мальчиком для битья. Публикация оных в открытом доступе (Макгрегором, разумеется) вызвала гнев Малиньяджи. Боксер многократно изъявлял желание поквитаться с ирландцем, но учитывая статусную пропасть между бойцами, сбыться этому пока не суждено.
38-летний Малиньяджи появился во вселенной кулачных боев в качестве злодея, главная цель которого — достать Конора. Например, через его близкого друга. Кстати, Фелдман уже объявил, что пытается затащить Макгрегора в промоушен. Сколько еще должен ирландец проиграть, и что вообще должно с ним произойти, чтобы его карьера сделала настолько резкий поворот — неясно.
Лобов доказал, что пришел в BKFC за кровушкой, и уже в первом поединке на славу порубился с Джейсоном Найтом. Собственно, именно этот поединок вывел сам промоушен на новый уровень популярности.
Малиньяджи пока ничего не доказал, но уже успел плюнуть в лицо другу своего врага при очной встрече и всячески просклонять Лобова (в частности, пообещал помочиться на соперника после победы). После этого интерес к их поединку заметно вырос. Фелдман его старательно подогревал: глава BKFC признался, что ждет на турнире самого Макгрегора, и пообещал повысить уровень безопасности мероприятия, дабы избежать потасовок.
Во время церемонии взвешивания за спинами бойцов выросли мощные темнокожие секьюрити. Однако, накал страстей все равно дал о себе знать. Команда Малиньяджи попыталась вырвать российский триколор из коротких, но цепких рук Молота, что вызвало недолгую, но запоминающуюся перебранку.
Сам бой ожидаемой мясорубки не подарил. Хотя Bare Knuckle и славится кровавыми разборками, в таких беспощадных поединках рубятся те, кому терять уже нечего. Малиньяджи, известный своим неприятным оборонительным стилем, явно боялся прямых попаданий от Лобова. «Русский молот» не торопился: он явно сделал ставку на контрдействия.
Россиянин явно вел поединок. Поли старался скрыться от кулаков Лобова, норовил уйти в клинч (хотя, учитывая либеральные правила Bare Knuckle это чревато, так как в промоушене разрешен захват одной рукой). Малиньяджи в последний раз профессионально выступал аж в 2017 году. Пускай когда-то он и прибрал к рукам пояс чемпиона, на дворе уже 2019-й и ногам Поли явно не хватало былой легкости. Лобов же наоборот, ловко сжигал дистанцию за счет шага, менял стойку и путал соперника.
Поединок продлился все пять раундов. Хотя подобный пафос применим больше для бокса: в BKFC сами раунды длятся всего по две минуты. Малиньяджи с видимым облегчением встретил гонг и поспешил обнять того, на кого собирался помочиться. Лобов, к слову, ответил сопернику взаимностью. Вражда растаяла: на подобревших лицах обоих бойцов виднелись сечки.
Судьи были единодушны: Лобов записал на свой счет вторую победу в промоушене. Малиньяджи, которому по ходу поединка дважды пустили кровь, заявил, что почувствовал лишь одно попадание россиянина. Впрочем, здесь за Поли наверняка говорил адреналин.
К сожалению для Лобова, главная звезда этого противостояния Макгрегор, по всей видимости, решил понаблюдать за свершениями товарища из дома. Затащить ирландца в промоушен, даже в статусе приглашенной селебрити на трибунах, пока сложно. Хотя Лобову пригодилась бы его поддержка. «Русский молот» объявил, что собрался стать чемпионом кровавого чемпионата.
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MMA , Чейл Соннен , Артем Лобов , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Lenta.ru
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