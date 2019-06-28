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«Есть варианты»: что будет делать «русский Халк» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: UFC
Саят Абдрахманов, представляющий интересы российского бойца Ивана Штыркова, сообщил, что спортсмен собирается продолжить карьеру, несмотря на расторжение контракта с UFC. Об этом пишет ТАСС.
«Мы продолжим сотрудничество. Уже есть варианты продолжения карьеры», — заявил Саят Абдрахманов.
Ранее Штырков и Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) расторгли контракт по взаимному согласию сторон. В допинг-пробе спортсмена были обнаружены следы препаратов для увеличения массы.
По данным «Чемпионата», Штырков собирался дебютировать в UFC 20 апреля на турнире в Санкт-Петербурге. Первый бой за пределами родного Екатеринбурга Иван должен был провести против Дэвина Кларка. Однако в ночь на 20 апреля появились новости о снятии Ивана Штыркова. Причиной тогда было названо внезапно ухудшившееся состояние здоровья россиянина.
MMA , Иван Штырков , ИТАР-ТАСС
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