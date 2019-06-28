«Есть варианты»: что будет делать «русский Халк»

Саят Абдрахманов, представляющий интересы российского бойца Ивана Штыркова , сообщил, что спортсмен собирается продолжить карьеру, несмотря на расторжение контракта с UFC. Об этом пишет ТАСС.

«Мы продолжим сотрудничество. Уже есть варианты продолжения карьеры», — заявил Саят Абдрахманов.

Ранее Штырков и Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) расторгли контракт по взаимному согласию сторон. В допинг-пробе спортсмена были обнаружены следы препаратов для увеличения массы.