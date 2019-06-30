Судья остановил бой ММА из-за большого количества крови

Главный поединок турнира Cage Warriors 106 между шотландцем Россом Хьюстоном и датчанином Николасом Далби был досрочно приостановлен из-за обилия крови на канвасе.

Из-за рассечений пол залило кровью и бойцы начали поскальзываться. Рефери и медицинский персонал приняли решение остановить поединок. В итоге бой был признан несостоявшимся.

После боя соперники забрались на ограждение и поприветствовали болельщиков.

Росс Хьюстон на профессиональном ринге одержал восемь побед в восьми матчах. Николас Далби в 21 бое одержал 17 побед.