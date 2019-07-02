Нурмагомедов рассказал о скором завершении карьеры

Хабиб Нурмагомедов не исключил завершения карьеры в ближайшие годы, сообщает «Sport24». Тем не менее боец рассказал о намерении провести еще несколько боев с лучшими бойцами мира.

Нурмагомедов не считает себя новичком, но при этом говорит о сохранившемся «духе соперничества».

Определенно, карьера у меня не на начальном этапе. Я недалек от ее завершения. Но пару боев, наверное, надо провести. Чувствую, что во мне еще горит огонь соперничества. Хочу выступать, хочу соперничать с лучшими бойцами мира. Посмотрим, на этот вопрос сейчас бессмысленно отвечать — у меня бой впереди.

Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC.

Хабиб отказался отвечать на вопрос о том, сколько боев он еще планирует провести. После окончания карьеры, чемпион UFC планирует отдохнуть, в том числе и от людей.

«Если получится. — уточнил Нурмагомедов. — Об остальном я особо не думаю».

Ближайший бой Хабиба должен состояться 7 сентября в рамках турнира UFC 242. Российский боец сойдется с американцем Дастином Порье. Это будет уже вторая защита титула у Нурмагомедова.