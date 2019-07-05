Актер Панин принял участие в челлендже с бутылкой 

Актер Панин принял участие в известном челлендже, суть которого заключается в том, чтобы открыть бутылку ногой, сообщает Sport24.
Изначально этот челлендж был популярен только у бойцов ММА, в нем приняли участие такие известные спортсмены Конор Макгрегор и Тони Фергюсон.
Позднее к этому челленджу присоединились спортсмены других видов, а также актеры и звезды шоу-бизнеса.
"Нога в деле", — так подписал видео Панин.
Этой фразой он также вспомнил известный мем о ноге с его участием.
Ранее сообщалось, что фигуристка Станислава Константинова превзошла в челлендже Макгрегора и Стейтема.