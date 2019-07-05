Актер Панин принял участие в челлендже с бутылкой

Актер Панин принял участие в известном челлендже, суть которого заключается в том, чтобы открыть бутылку ногой, сообщает Sport24.

Тони Фергюсон. Изначально этот челлендж был популярен только у бойцов ММА, в нем приняли участие такие известные спортсмены Конор Макгрегор

Позднее к этому челленджу присоединились спортсмены других видов, а также актеры и звезды шоу-бизнеса.

"Нога в деле", — так подписал видео Панин.

Этой фразой он также вспомнил известный мем о ноге с его участием.