Конфликт Хабиба с американским бойцом попал на видео

Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов едва не подрался на трибуне со старым недругом — американским бойцом Нэйтом Диасом. Видео конфликта появилось в Twitter.

Нурмагомедов в качестве зрителя пришел понаблюдать за боями UFC 239 в Лас-Вегасе. На трибуне оказался и Диас. Он проходил мимо россиянина и что-то ему сказал. Моментально вспыхнул конфликт. Дело шло к драке прямо на трибунах, однако сотрудники службы безопасности вовремя вмешались и развели бойцов.

Случившееся является продолжением старого конфликта. Четыре года назад Нурмагомедов и братья Нэйт и Ник Диас подрались во время турнира WSOF 22. Тогда Нэйт бросил в российского спортсмена бутылку.

Хабибу Нурмагомедову 30 лет, он чемпион UFC в легком весе.