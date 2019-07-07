UFC анонсировал новый турнир в России

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) анонсировал новый турнир, который пройдет на территории России. Информация об этом размещена на сайте промоушена в воскресенье, 7 июля.

Турнир запланирован на 9 ноября и состоится в Москве. Точной информации о составе участников и конкретном месте проведения пока нет.

«В прошлом году турнир UFC Fight Night: Хант vs Олейник имел невероятный успех, мы не только распродали все билеты, но и показали пятый результат в истории UFC по количеству зрителей. Спрос на проведение еще одного турнира в Москве был огромным», — объяснил решение вице-президент UFC в России Андрей Громковский.