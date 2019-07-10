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Нурмагомедов назвал величайших бойцов MMA 

Lenta.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: Christopher Khoury / ZumaPress / Globallookpress.com
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов в Twitter-аккаунте Аарона Бронстетера назвал величайших бойцов смешанного стиля (MMA).
«Я очень уважаю [Жоржа] Сен-Пьера. Этот парень, по моему мнению, величайший спортсмен, когда-либо выступавший в UFC. Он и Федор Емельяненко, на мой взгляд, два величайших», — заявил Нурмагомедов.
Он отметил, что хотел бы провести поединок с Сен-Пьером. «В последний раз я виделся с Жоржем в Москве. Я подошел со спины и пытался его немного задушить. Мы хорошо провели время в Москве, пару раз ужинали вместе», — вспомнил боец.
В феврале 2019-го Сен-Пьер объявил об уходе из профессионального спорта. Канадец дважды становился чемпионом UFC в полусреднем весе и один раз выигрывал титул в средней весовой категории.
42-летний Федор Емельяненко в июне этого года подписал с Bellator новый контракт, рассчитанный на несколько поединков. Боец одержал 38 побед при шести поражениях в профессиональной карьере. С 2003 по 2007 год он был чемпионом японской организации Pride.
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Комментарии
MMA , Хабиб Нурмагомедов , Федор Емельяненко
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