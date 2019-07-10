Нурмагомедов назвал величайших бойцов MMA

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов в Twitter-аккаунте Аарона Бронстетера назвал величайших бойцов смешанного стиля (MMA).

«Я очень уважаю [Жоржа] Сен-Пьера. Этот парень, по моему мнению, величайший спортсмен, когда-либо выступавший в UFC. Он и Федор Емельяненко , на мой взгляд, два величайших», — заявил Нурмагомедов.

Он отметил, что хотел бы провести поединок с Сен-Пьером. «В последний раз я виделся с Жоржем в Москве. Я подошел со спины и пытался его немного задушить. Мы хорошо провели время в Москве, пару раз ужинали вместе», — вспомнил боец.

В феврале 2019-го Сен-Пьер объявил об уходе из профессионального спорта. Канадец дважды становился чемпионом UFC в полусреднем весе и один раз выигрывал титул в средней весовой категории.

42-летний Федор Емельяненко в июне этого года подписал с Bellator новый контракт, рассчитанный на несколько поединков. Боец одержал 38 побед при шести поражениях в профессиональной карьере. С 2003 по 2007 год он был чемпионом японской организации Pride.