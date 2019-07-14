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Брату Хабиба предсказали будущее в UFC 

Газета.Ru + ещё 4 8 часов назад
Фото: Instagram Умара Нурмагомедова
Журналист ESPN Бретт Окамото прокомментировал победу российского бойца смешанного стиля (MMA) Умара Нурмагомедова на турнире GFC.
Двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова одержал победу над представителем Украины Грицкивом и защитил титул чемпиона организации.
"Умар Нурмагомедов только что одержал очередную победу удушением со спины. Провел бой в стиле Хабиба. Не удивлюсь, если в UFC обратят на него внимание", — написал Окамото в твиттере.
Умар Нурмегомедов одержал десятую победу в десятом поединке.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов поздравил американского бойца смешанного стиля (MMA) Даниэля Кормье.
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