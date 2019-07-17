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Экс-соперник Хабиба обвинен в сексуальной эксплуатации ребенка 

Газета.Ru + ещё 5 20 часов назад
Фото: Газета.Ru
Американский боец смешанного стиля, представитель легкой весовой категории Абель Трухильо обвиняется в сексуальной эксплуатации ребенка и непристойном поведении. О серьезных обвинениях, выдвинутых в адрес бойца, рассказал журналист TSN Аарон Бронстетер.
Бойцу вменяется хранение сексуальных материалов (порнографии) с участием ребенка в возрасте до 18 лет. В Колорадо владение порнографией попадает под определение сексуальной эксплуатации ребенка, как и производство или распространение порнографических материалов.
Трухильо отпущен под залог в $10 тыс. Стоит отметить, что в связи с этими обвинениями боец может попасть в тюрьму на срок 12 до 18 месяцев, а выплатить штрафы в размере от $1 тыс. до $100 тыс.
Спортсмен уже попадал в заключение за домашнее насилие — в 2007 и 2009 годах.
Трухильо провел поединок с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 160 в Лас-Вегасе. В том бою россиянин победил единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что Хабиб принял участие в Bottle Cap Challenge.
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