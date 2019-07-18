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Мейвейзер умоляет Нурмагомедова о встрече 

Газета.Ru + ещё 25 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз заявил, что его в поединке с его клиентом заинтересован экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвейзер-младший, передает TMZ.
Россиянин был готов встретиться со спортсменом еще в 2018 году после победы над ирландским бойцом смешанного стиля (MMA) Конором Макрегором. Стороны так и не согласовали детали поединка.
"Я должен сказать вам, что Флойд до сих пор умоляет Хабиба встретиться. У него деньги закончились просто. Вот только нам это неинтересно. Мы нацелены только на бой с Дастином Порье. В легком дивизионе много монстров, так что хотим еще сразиться с Жоржем Сен-Пьером", — сказал Абдельазиз.
Россиянин встретится с американцем 7 сентября в Абу-Даби в рамках UFc 242.
Ранее сообщалось, что Макгрегор не будет драться с победителем боя Нурмагомедов — Порье.
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MMA , Хабиб Нурмагомедов
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