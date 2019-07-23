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Отец готовит замену Нурмагомедову 

Рамблер + ещё 39 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Отец Хабиба Нурмагомедова готовит ему замену. Об этом сам Абдулманап Нурмагомедов сообщил ТАСС.
В ответ на вопрос о том, пугает ли его неминуемое приближение момента, когда сын завершит спортивную карьеру, Нурмагомедов-старший заявил, что нет.
«Я иду к этому осознанно — готовлю ему замену», — рассказал он, заверив к тому же, что замена будет не слабее Хабиба.
Абдулманап Нурмагомедов признал сложность того, чтобы сделать кого-либо столь же сильным бойцом, как Хабиб, потому что тот сочетает в себе «лучшие моменты» из разных боевых школ — самбо, дзюдо, борьбы. Причем они были в нем «заложены». Тем не менее Нурмагомедов-старший заверил, что «справится».
Отвечая на другой вопрос, Абдулманап Нурмагомедов упомянул, что полуторагодовалый сын Хабиба уже интересуется боями и тренируется сам, а к трем годам будет разбираться в турнирах и знать историю.
MMA , Абдулманап Нурмагомедов , Хабиб Нурмагомедов , ИТАР-ТАСС
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