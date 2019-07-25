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Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes 

Газета.Ru 3 часа назад
Чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов возглавил список ФForbes.
Он оказался лучшим среди российских звезд шоу-бизнеса и спорта до 40 лет. Изначально список основывался лишь на финансовой основе, однако с недавних пор стали учитывать и количество упоминаний в СМИ, а также запросы в поисковых системах и количество подписчиков в соцсетях.
По оценке Forbes, доход Нурмагомедова составляет $11,5 млн В СМИ его упоминали более 75 тысяч раз, а в соцсетях — 1,5 миллиона раз.
На втором месте оказалась певица и бывшая супруга футболиста Дмитрия Тарасова Ольга Бузова. С июня 2018 по май 2019 год она заработала $4,4 млн, а в СМИ и соцсетях ее упоминали более 73 тысяч и 4,5 миллиона раз соответственно.
Тройку лидеров замыкает капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, доходы которого в данный промежуток времени составил $14,5 млн, а упоминали его 59 тысяч и 560 тысяч раз в СМИ и соцсетях.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов прокомментировал смерть Дадашева.
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Комментарии
MMA , Видео , Дмитрий Тарасов , Хабиб Нурмагомедов , Александр Овечкин , Ольга Бузова , Forbes
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