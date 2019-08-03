Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нурмагомедов продлил контракт со своим менеджером 

SPORT24.ru + ещё 29 8 часов назад
Фото: Instagram
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заключил новый пятилетний контракт с менеджерской компанией Dominance MMA, сообщает ТАСС. Главой компании является Али Абдель-Азиз, с которым Нурмагомедов сотрудничает с 2014 года.
В июне Абдель-Азиз помог Хабибу подписать новый контракт с UFC. По словам менеджера, это одна из крупнейших сделок в истории UFC, а Хабиб является самым высокооплачиваемым бойцом этой организации.
Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) в рамках UFC 242. Главным событием турнира станет его бой с американцем Дастином Порье. Российский боец будет защищать пояс во второй раз. В первой защите Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора в октябре 2018 года.
SPORT24.ru: последние новости
Назван наиболее вероятный следующий соперник Федора Емельяненко Порье: «Мы с Хабибом показали друг другу уважение» Казахстанский боец впервые в истории подписал контракт с UFC
MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Теннисист прислушался к совету болельщицы и победил
«Ростов» сыграл вничью с «Уралом»
Российская фигуристка: Загитова не заслужила золото Игр11
Вдова Дадашева объяснила свои претензии к рефери1
Стал известен возможный соперник Емельяненко1
Видео
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
01:22
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
Футбол
05:10
«Отец, я победил»: что случилось перед смертью боксера
Бокс
00:54
Самедов объявил о завершении карьеры
Футбол
01:35
МВД попросило перенести матч «Динамо» — «Спартак»
Футбол Волейбол
00:28
«Выйдешь — заберешь»: кто присвоил деньги Мамаевых
Футбол Статьи
00:55
Появились подробности о состоянии Шумахера
Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение