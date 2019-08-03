Нурмагомедов продлил контракт со своим менеджером 

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заключил новый пятилетний контракт с менеджерской компанией Dominance MMA, сообщает ТАСС. Главой компании является Али Абдель-Азиз, с которым Нурмагомедов сотрудничает с 2014 года.
В июне Абдель-Азиз помог Хабибу подписать новый контракт с UFC. По словам менеджера, это одна из крупнейших сделок в истории UFC, а Хабиб является самым высокооплачиваемым бойцом этой организации.
Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) в рамках UFC 242. Главным событием турнира станет его бой с американцем Дастином Порье. Российский боец будет защищать пояс во второй раз. В первой защите Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора в октябре 2018 года.