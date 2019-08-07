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Отец Нурмагомедова назвал причины отказа Макгрегора от поездки в Дагестан 

Lenta.ru + ещё 67 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Отец и тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал об отказе ирландца Конора Макгрегора от поездки в Дагестан. Его слова приводит «Советский спорт».
Нурмагомедов-старший заявил, что простил Макгрегора и много раз приглашал его в Дагестан.
«Он не приехал, к сожалению. Сомневается в безопасности. Очевидно, он не в курсе, что любой человек, приехавший на Кавказ, становится в первую очередь гостем, а не противником», — отметил он.
По словам отца российского бойца, Нурмагомедов не отказался бы от приема Макгрегора из-за кавказских традиций.
«Такого быть не может, чтобы мы проявили негостеприимство. Мы всех встречаем, угощаем, провожаем», — добавил он.
В октябре прошлого года Нурмагомедов-старший позвал Макгрегора в Махачкалу. Он предлагал ирландцу приехать на чемпионат мира по боевому самбо.
В октябре 2018-го Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором, защитив пояс чемпиона UFC в легком весе. Из-за потасовки после поединка оба бойца получили дисквалификацию. 7 сентября Нурмагомедов встретится с американцем Дастином Порье на турнире UFC 242.
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Комментарии
MMA , Конор Макгрегор , Абдулманап Нурмагомедов , Хабиб Нурмагомедов
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