Отец Нурмагомедова простил Макгрегора

"Мы эту тему проехали, я простил его. Я его много раз приглашал, он не приехал, к сожалению. Это его личное дело. Сомневается в безопасности. Очевидно, он не в курсе, что любой человек, приехавший на Кавказ, становится в первую очередь гостем, а не противником. ", — заявил 56-летний специалист.

"Хабиб не может менять традиции дагестанцев. Такого быть не может, чтобы мы проявили негостеприимство. Мы всех встречаем, угощаем, провожаем", — заключил тренер.

Следующий Бой Хабиба Нурмагомедова состоится 7 сентября против американца Дастина Порье в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о психологической ответственности перед боем с американцем Дастином Порье.