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Отец Нурмагомедова простил Макгрегора 

Газета.Ru + ещё 6 8 часов назад
Фото: Reuters
Отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал, какие эмоции у него остались в связи с конфликтом с ирландцем Конором Макгрегором, передает "Советский спорт".
"Мы эту тему проехали, я простил его. Я его много раз приглашал, он не приехал, к сожалению. Это его личное дело. Сомневается в безопасности. Очевидно, он не в курсе, что любой человек, приехавший на Кавказ, становится в первую очередь гостем, а не противником. ", — заявил 56-летний специалист.
"Хабиб не может менять традиции дагестанцев. Такого быть не может, чтобы мы проявили негостеприимство. Мы всех встречаем, угощаем, провожаем", — заключил тренер.
Следующий Бой Хабиба Нурмагомедова состоится 7 сентября против американца Дастина Порье в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби.
Ранее сообщалось, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о психологической ответственности перед боем с американцем Дастином Порье.
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MMA , Конор Макгрегор , Абдулманап Нурмагомедов , Хабиб Нурмагомедов , Советский спорт
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