Ковингтон установил три рекорда UFC в бою с Лоулером

Полусредневес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Колби Ковингтон одолел Робби Лоулера на UFC on ESPN единогласным решением судей.

Благодаря этой победе Хаос стал претендентом на титул чемпиона.

Как сообщает Sports.ru, Ковингтон установил сразу три рекорда промоушена. Он выбросил 533 удара, что является лучшим результатом UFC вне зависимости от весовых категорий.

Также достигли цели 510 значимых ударов, что также является рекордом организации.

За 11 поединков в лиге представитель США сделал 58 успешных тейкдаунов — это рекорд полусреднего веса.

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