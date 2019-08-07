Нурмагомедов рассказал о давлении перед боем с Порье

Чемпион Ultimate Fighting Champinship (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём отношении к статусу фаворита в бою с Дастином Порье, который пройдёт 7 сентября в Абу-Даби. Ответственность давит. Главное, чтобы я знал для себя, на что я иду и что могу потерять в этот момент. Я это осознаю, поэтому серьёзно готовлюсь, а что будет внутри октагона, никто не знает. Со своей стороны я сделаю всё, а результат только за Всевышним, — приводит слова Нурмагомедова официальный Instagram UFC Russia. Для Нурмагомедова бой с Порье станет второй защитой титула. Предыдущий поединок он провёл в октябре прошлого года, победив удушающим приёмом Конора Макгрегора Как сообщал News.ru, семья боксёра Максима Дадашева намерена подать в суд на организаторов его последнего боя, приведшего к смерти.