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Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова одержал победу на турнире PFL 

Рамблер 57 минут назад
Фото: Рамблер
Родственник чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, российский боец Умар Нурмагомедов победил бразильца на турнире Professional Fighters League, сообщает ТАСС.
По данным издания, 23-летний Умар Нурмагомедов выступает в легчайшем весе. На турнире в Атлантик-Сити он решением судей выиграл у 39-летнего Сайдемара Онорио.
«На протяжении всего боя Нурмагомедов владел преимуществом, часто используя удары ногами. Онорио же практически не оказывал сопротивления», — отмечает агентство.
На счету россиянина 11 побед и ни одного поражения. Бразилец потерпел седьмое поражение при 13 победах.
В аккаунте Умара Нурмагомедова в Intagram фанаты поздравили спортсмена с победой, подчеркнув, что он «прикольно ногой нашлепал».
PFL — американская бойцовская организация, занимающаяся проведением турниров по смешанным единоборствам. По данным sport24 https://sport24.ru/news/mma/2019-08-09-dvoyurodnyy-brat-khabiba-umar-nurmagomedov-pobedil-onorio-na-turnire-pfl-6, в 2018 году Умар Нурмагомедов уже проводил бой в рамках PFL и победил Сайдиокуба Кахрамонова решением судей.
Комментарии
MMA , Хабиб Нурмагомедов , ИТАР-ТАСС
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