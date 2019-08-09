Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова одержал победу на турнире PFL

Родственник чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова , российский боец Умар Нурмагомедов победил бразильца на турнире Professional Fighters League, сообщает ТАСС

По данным издания, 23-летний Умар Нурмагомедов выступает в легчайшем весе. На турнире в Атлантик-Сити он решением судей выиграл у 39-летнего Сайдемара Онорио.

«На протяжении всего боя Нурмагомедов владел преимуществом, часто используя удары ногами. Онорио же практически не оказывал сопротивления», — отмечает агентство.

На счету россиянина 11 побед и ни одного поражения. Бразилец потерпел седьмое поражение при 13 победах.

В аккаунте Умара Нурмагомедова в Intagram фанаты поздравили спортсмена с победой, подчеркнув, что он «прикольно ногой нашлепал».

PFL — американская бойцовская организация, занимающаяся проведением турниров по смешанным единоборствам. По данным sport24 https://sport24.ru/news/mma/2019-08-09-dvoyurodnyy-brat-khabiba-umar-nurmagomedov-pobedil-onorio-na-turnire-pfl-6, в 2018 году Умар Нурмагомедов уже проводил бой в рамках PFL и победил Сайдиокуба Кахрамонова решением судей.