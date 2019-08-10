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Хабиб отчитал пропустившего тренировку бойца 

Газета.Ru + ещё 8 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Чемпион Абсолютного бойцовского турнира в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал совет молодым спортсменам, передает "СЭ".
Боец смешанного стиля (MMA) заявил, что тренировки пропускать нельзя и нужно на них выкладываться на полную. Он также отругал одного из молодых спортсменов за то, что тот пропустил много тренировок.
"Тебя на половине тренировок не было. Даже больше, а хочешь выступать. Тебе 22 уже. Пора выступать, а та так и не определился. Ты боец или работаешь где-то? В 22 гола я уже 15 боев провел. Ездил по два дня на автобусе на соревнования.
Борьба есть, бить ты умеешь. Не тупой вроде. Или тупой, может, я не знаю", — заявил Нурмагомедов.
7 сентября россиянин встретится с американцем Дастином Порье в Абу-Даби в рамках UFC-242.
Ранее сообщалось, что двоюродный брат Хабиба победил Онорио на турнире PFL 6.
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MMA , Хабиб Нурмагомедов
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