Хабиб отчитал пропустившего тренировку бойца

Чемпион Абсолютного бойцовского турнира в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал совет молодым спортсменам, передает "СЭ".

Боец смешанного стиля (MMA) заявил, что тренировки пропускать нельзя и нужно на них выкладываться на полную. Он также отругал одного из молодых спортсменов за то, что тот пропустил много тренировок.

"Тебя на половине тренировок не было. Даже больше, а хочешь выступать. Тебе 22 уже. Пора выступать, а та так и не определился. Ты боец или работаешь где-то? В 22 гола я уже 15 боев провел. Ездил по два дня на автобусе на соревнования.

Борьба есть, бить ты умеешь. Не тупой вроде. Или тупой, может, я не знаю", — заявил Нурмагомедов.

7 сентября россиянин встретится с американцем Дастином Порье в Абу-Даби в рамках UFC-242.

Ранее сообщалось, что двоюродный брат Хабиба победил Онорио на турнире PFL 6.