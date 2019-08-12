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Александру Емельяненко запретили участвовать в боксерском турнире 

Газета.Ru + ещё 13 7 часов назад
Фото: Instagram
Российского бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко заявил, что его не допустили до участия в боксерском турнире, передает РИА "Новости".
Как отметил боец в инстаграме, Федерация бокса России не допустила его к соревнованиям из-за отсутствия спортивного звания (КМС) в любительском боксе.
"Спортивные звания мне не к чему, я своим участием в этом турнире, хотел отвести весь негатив от бокса, ввиду последних событий связанных с этим видом спорта и привлечь внимание молодежи к занятиям боксом", — завил спортсмен.
Емельяненко напомнил, что он является мастером спорта международного класса по самбо.
"И самбиста не допускают на ринг к боксерам участвовать по правилам бокса! Вывод: я победил их без боя", — заключил Емельяненко.
Ранее боец рассказал о похищении инопланетянами.
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MMA , Александр Емельяненко , РИА Новости
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