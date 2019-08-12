Александру Емельяненко запретили участвовать в боксерском турнире

Как отметил боец в инстаграме, Федерация бокса России не допустила его к соревнованиям из-за отсутствия спортивного звания (КМС) в любительском боксе.

"Спортивные звания мне не к чему, я своим участием в этом турнире, хотел отвести весь негатив от бокса, ввиду последних событий связанных с этим видом спорта и привлечь внимание молодежи к занятиям боксом", — завил спортсмен.

Емельяненко напомнил, что он является мастером спорта международного класса по самбо.

"И самбиста не допускают на ринг к боксерам участвовать по правилам бокса! Вывод: я победил их без боя", — заключил Емельяненко.

Ранее боец рассказал о похищении инопланетянами.