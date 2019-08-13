Нурмагомедов попал в тройку влиятельных мусульман России

Чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов оказался в тройке самых влиятельных мусульман России. Об этом сообщает Бизнес Online.

Боец смешанного стиля занимает третью строчку списка. На первом — председатель президиума духовного управления мусульман и глава Совета муфтиев шейх Равиль Гайнутдин . Второе место досталось государственному советнику республики Татарстан Минтимеру Шаймиеву.

Сразу после спортсмена идет президент Татарстана Рустам Мининханов. Пятерку влиятельных замыкает глава Чечни Рамзан Кадыров

В официальном рейтинге промоушена Нурмагомедов также находится на третьем месте среди бойцов всех весовых категорий.

На счету россиянина 27 боев и ни одного поражения. Восемь из поединков он завершил нокаутом.

7 сентября он встретится с американцем Дастином Порье в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.