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Нурмагомедов попал в тройку влиятельных мусульман России 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов оказался в тройке самых влиятельных мусульман России. Об этом сообщает Бизнес Online.
Боец смешанного стиля занимает третью строчку списка. На первом — председатель президиума духовного управления мусульман и глава Совета муфтиев шейх Равиль Гайнутдин. Второе место досталось государственному советнику республики Татарстан Минтимеру Шаймиеву.
Сразу после спортсмена идет президент Татарстана Рустам Мининханов. Пятерку влиятельных замыкает глава Чечни Рамзан Кадыров.
В официальном рейтинге промоушена Нурмагомедов также находится на третьем месте среди бойцов всех весовых категорий.
На счету россиянина 27 боев и ни одного поражения. Восемь из поединков он завершил нокаутом.
7 сентября он встретится с американцем Дастином Порье в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.
Ранее Нурмагомедова сравнили с игроком сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.
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MMA , Рамзан Кадыров , Равиль Гайнутдин , Хабиб Нурмагомедов , Криштиану Роналду , Совет муфтиев России
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