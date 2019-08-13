Чемпионка UFC Шевченко ответила на вызов на межполовой бой

Киргизская боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко отреагировала на слова американского спортсмена Генри Сехудо , который заявлял о желании стать первым в истории «межполовым чемпионом мира». Она выступила в эфире шоу Ариеля Хельвани. Фрагмент доступен в Twitter-аккаунте журналиста.

31-летняя Шевченко заявила, что ознакомилась с видео в Twitter-аккаунте Сехудо. Она призналась, что не знает всерьез ли американец бросает ей вызов, или шутит. Она отметила настойчивость бойца.

«Скажу одно — будь осторожен со своими желаниями. Сехудо — охотник за золотом. Но я способна лишить его всего того, что он завоевал!» — заявила она.

12 августа Сехудо записал ролик, где вызвал на бой Шевченко и пожелал стать первым «межполовым чемпионом мира». Видео стало реакцией бойца на победу Шевченко в поединке с американкой Лиз Кармуш на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Уругвае.

Шевченко провела вторую успешную защиту титула чемпионки UFC в наилегчайшем весе. Сехудо — обладатель двух титулов в легчайшем и наилегчайшем весе. Американец — лишь четвертый в истории UFC, кому удалось стать двойным чемпионом. Кроме этого, боец успешно выступал в вольной борьбе и добился олимпийского золота.