«Преклони колено передо мной»: Сехудо бросил Шевченко вызов

Чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо вызвал на бой чемпионку наилегчайшего дивизиона промоушена Валентину Шевченко . Потенциальная встреча может стать первым межгендерным боем в истории.

Американский боец и двойной чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Генри Сехудо сделал очередное громкое заявление, выразив желание сразиться с действующей обладательницей пояса промоушена в наилегчайшем весе Валентине Шевченко. Потенциальный поединок чемпиона в легчайшей и наилегчайшей весовых категориях против представительницы Киргизии может стать первым межгендерным противостоянием в истории.

«Мой телефон разрывается от сообщений, что кто-то по имени Валентина Шевченко является самым доминирующим чемпионом в мире. Валентина Шевченко, у меня есть сообщение для тебя.

Я хочу стать первым межгендерным чемпионом мира. Вызываю тебя на бой. Ты можешь быть следующей, кто преклонит колено перед тройным чемпионом», — заявил Сехудо, опубликовав видеозапись с вызовом Шевченко в октагон в своем твиттере.

Сама Шевченко на предложение 32-летнего американца ответила саркастично, выразив готовность «отобрать всего его титулы».

«Когда я в первый раз услышала его вызов, я рассмеялась, потому что это смешно. Я ожидала, что там будет какое-либо поздравление с победой. Сейчас у меня есть два соперника: Кэтлин Чукагян и Генри Сехудо. Ему я могу сказать только одно: «Будь осторожен с пожеланиями». Он весь такой золотодобытчик, но я могу сделать так, что он потеряет все свое золото навсегда. Меня совсем не пугает этот бой. После победы я же сказала, что жду в клетке любого», — заявила Шевченко.

На данный момент спортсменка проходит этап восстановления после недавнего боя на турнире UFC Fight Night 156, где она сразилась с представительницей США Лиз Кармуш. Встреча завершилась победой Шевченко единогласным решением судей со счетом 50:45, 50:45, 50:45 и соответственно второй защитой чемпионского титула, которым она владеет с декабря 2018 года. После боя уроженка Бишкека, также имеющая гражданства России и Перу, не исключила возможности очередной встречи в октагоне с действующей чемпионкой UFC в полулегком и легчайшем весе Амандой Нуньес . С бразильянкой Шевченко уже дралась, причем дважды, но оба раза своей сопернице уступила. Особенно обидным поражением стал титульный бой за правой стать чемпионкой легчайшего дивизиона главного промоушена ММА в сентябре 2017 года.

К слову о Нуньес — бразильянка является самой популярной представительницей UFC. Большинство своих поединков она завершает досрочной победой. Так, 13 из 18 побед Аманды добыты нокаутом. Как главная представительница женского пола промоушена она стала первой, кого Сехудо уже вызывал на теоретический межгендерный поединок.

«Я заберу себе все титулы от 99 до 149 фунтов. Если Аманда Нуньес не против, я готов подраться с ней, чтобы забрать ее титулы. Я готов забрать все титулы, все золото. Я — золотодобытчик. И если у вас есть золото, я его обязательно заберу», — сказал Сехудо в июле этого года.

По факту возможного проведения поистине исторического поединке высказался даже экс-чемпион промоушена в среднем весе Майкл Биспинг , заявив, что фаворитом этой встречи будет, как ни странно, считаться Нуньес.

«Аманда выше Сехудо на 10 см. Она крупнее Генри. У нее есть нокаутирующая мощь. Я видел, как Кристиана Жустину спарринговала в зале с мужчинами и била их. И я видел как Нуньес вышла на бой с ней и отправила ее в нокаут», — отметил англичанин.

Несмотря громкие заявления Сехудо, говорить о проведении межгендерного боя всерьез не приходится. Да, это может привлечь дополнительную аудиторию к смешанным единоборствам, однако в UFC данный вариант, вероятно, не станут рассматривать даже в формате выставочного поединка.

Что касается остальных видов спорта, в которых одновременно участвуют представители двух полов, то подобный вариант является весьма популярным. В особенности в теннисе. Первый матч со смешанными парами в исторических заметках зафиксирован еще в далеком 1874 году, однако изначально данный формат не имел никакого продвижения. В частности это было связано с нежеланием мужчин играть в паре с женщиной из-за того, что в тот период представительницы женского пола не использовали подачу сверху. В 1900 году соревнования смешанных пар все равно было включено в олимпийскую программу теннисного турнира, а первыми чемпионами Игр стали британцы Шарлотта Купер и Реджинальд Дохерти, завоевавшие золото Парижа. Однако после Олимпиады 1924 года подобный формат все-таки на время исключили из программы, собственно, как и весь теннисный турнир, который вернулся на Игры только в 1988 году.

Смешанные же соревнования были вновь включены в олимпийскую программу только в 2012 году в Лондоне. В настоящее время, к слову, данный формат является весьма популярным и пользуется большим спросом на турнирах «Большого шлема».