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Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова дебютирует в UFC 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Чемпион Абсолютного бойцовского поединка (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов объявил о том, что его двоюродный брат Абубакар Нурмагомедов осенью дебютирует в качестве бойца промоушена.
Дебютный поединок состоится в рамках турнира организации, который пройдет в Москве.
"Мой брат Абубакар Нурмагомедов. Таких как он больше нет. Его следующий бой пройдет в ноябре на UFC Moscow", — написал Хабиб в инстаграме.
Изначально родственник чемпиона промоушена должен был выйти в октагон в рамках турнира UFC 242, но поединок сорвался из-за травмы.
Хабиб Нурмагомедов также не выступал еще в этом году. Титульный поединок россиянина с американцем Дастином Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби.
Ранее экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри оценил ущерб, нанесенный имиджу его соотечественника Энтони Джошуа в титульном поединке с мексиканцем Энди Руисом 1 июня.
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MMA , Энтони Джошуа , Абубакар Нурмагомедов , Тайсон Фьюри , Хабиб Нурмагомедов
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