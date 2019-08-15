Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олейник может выступить на турнире UFC в Москве 

RT на русском + ещё 5 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник рассказал, что ему поступило предложение выступить на турнире UFC в Москве, который состоится в ноябре.
«Со здоровьем всё нормально. Из шести недель в гипсе прошли три, но уже второй день хожу без костылей. В принципе, до конца этого срока мне нельзя заниматься. Что касается следующего поединка, то мне уже прислали контракт на бой 9 ноября в Москве. Возможно, подерусь тогда. Но это буду решать через две-три недели, когда снимут гипс и доктора разрешат приступить к тренировкам», — приводит слова спортсмена «Р-Спорт».
В июле 42-летний боец потерпел второе подряд поражение, нокаутом уступив американцу Уолту Харрису.
Ранее стало известно, что мать Нурмагомедова не смотрит бои с участием сына.
RT на русском: последние новости
Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его виски Мать Нурмагомедова не смотрит бои с участием сына Фергюсон объявил открытым сезон охоты на Нурмагомедова и Макгрегора
MMA , Уолт Харрис , Алексей Олейник
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Камбэк имени Максименко и Шюррле: как спасся «Спартак»
Названы причины падения с балкона подруги Кокорина6
Месси пропустит первый тур чемпионата Испании
Европейскую страну хотят отстранить от Олимпиады-20209
Винисиус не намерен покидать «Реал»
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
00:59
Украинский боксер повторил культовую сцену из «Бригады»
Бокс
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение