Хабиб Нурмагомедов осудил Макгрегора за избиение пожилого человека

Скандальный инцидент с участием бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком и легком весе Конора Макгрегора вызвал бурную реакцию среди общественности. Ранее TMZ Sports опубликовал запись с камеры видеонаблюдения одного из пабов Дублина, где ирландский боец устроил потасовку с пожилым посетителем заведения. Само происшествие датировано 6 апреля этого года.

В частности, Макгрегор заявился в местный паб и подошел к барной стойке, за которой сидела компания пожилых людей, распивающих пиво. «Ноториус» о чем-то побеседовал с несколькими посетителями, а затем попросил у бармена несколько стаканов для виски, бутылку которого он принес с собой. Макгрегор помимо карьеры в ММА также ведет коммерческую деятельность и имеет собственную марку виски. Именно его боец и принес в паб, решив угостить им гостей заведения. Получив от бармена несколько стаканов для напитка, Конор принялся расставлять их по барной стойке рядом с каждым посетителем. Однако один из гостей убрал бокал в сторону, предпочтя продолжить употребление пива.

Отказ гражданина от дегустации виски Макгрегора поверг бойца в шок, и в итоге тот вступил с пожилым человек в весьма агрессивный диалог. Пообщавшись с ним, Конор продолжил начатое и стал разливать свой виски по стаканам, однако все тот же мужчина на предложение попробовать напиток компании «Ноториуса» вновь ответил отказом.

После этого Макгрегор вспылил и едва ли не со спины нанес пожилому гостю паба удар по голове.

Fighter Conor McGregor is caught on a bar camera punching an elderly gentleman when the man apparently refuses a shot of whiskey offered to him. This video should be shown to kids in every health class to explain the pitfalls of steroids, drinking and toxic masculinity. pic.twitter.com/SWeUfFGG0G— Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) August 15, 2019

Как развернулись события далее — неизвестно. Судя по видеозаписям, присутствующие в пабе отвели ирландца в сторону, а затем спортсмен и вовсе покинул заведение. Пострадавший же, что интересно, на неадекватные действия Макгрегора никак не отреагировал и, получив удар по скулам, остался сидеть за барной стойкой и продолжил пить пиво.

Действия бывшего двойного чемпиона UFC резко осудили его коллеги. В их числе оказался и действующий чемпион промоушена в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов , с которым ирландец состоит в крайне тяжелых отношениях. По словам российского бойца, полиция должна арестовать «Ноториуса», а суд — приговорить к лишению свободы за разбой.

«Такие люди, как Макгрегор, должны сидеть в тюрьме. К этому человеку нет никакого уважения. Он не имеет принципов. То, что творит Конор, пагубно влияет на спорт. Да, безусловно, некоторые его действия полезны для спорта, но не такие. Он сходит с ума. Это настоящее безумие. Правительство должно его размазать. Это мое мнение. Потому что я очень, очень зол из-за этого видео. Я не понимаю, как вообще можно поднять руку на пожилого человека? Сегодня он бьет старика, а что будет завтра?»

После публикации видео в Сети сотрудники правоохранительных органов приняли решение рассмотреть данный эпизод. При этом в принятом заявлении, которое представитель ирландской полиции передал журналистам, имя подозреваемого в разбое не указано, хотя все данные указывают именно на инцидент с Макгрегором.

«Полиция расследует происшествие, произошедшее в дублинском пабе 6 апреля 2019 года, когда один из посетителей устроил нападение на другого гостя заведения. Расследование продолжается, и на данный момент никаких задержаний еще не было осуществлено», — приводит сообщение полицейского MMA Junkie.

Отмечается, что в расследовании заинтересованы и власти Дублина, которые выдвинули против Макгрегора обвинения, сославшись на жалобу пострадавшего. По данным The Irish Sun, в ближайшее время боец будет вызван в суд для дачи объяснений своего поведения. В случае признания ирландца виновным ему будет выписан штраф.

Интересно также и тот факт, что примерно в тот же период Макгрегор ввязался в еще один конфликт в одном из баров Дублина. В начале апреля именитый боец стал гостем мероприятия, которое было организовано в ирландском заведении. Пока «Ноториус» выступал на сцене, один из посетителей высказал свое недовольство речью спортсмена и крикнул ему: «Русские избили тебя».

В ответ на это Макгрегор спровоцировал потасовку и ударил мужчину о барную стойку. Впоследствии пострадавший подал против бывшего двойного чемпиона UFC заявление в полицию, обвинив ирландца в жестком избиении.

Сам же Макгрегор в последнее время на полосах СМИ возникает исключительно в скандальных историях. Свой последний на данный момент бой он провел почти год назад — 7 октября 2018 года. Тогда он сразился с Хабибом Нурмагомедовым за чемпионский пояс UFC в легком весе, который россиянин защитил впервые в своей карьере. Заставив Конора сдаться после болевого приема, Хабиб одержал досрочную победу в четвертом раунде.

За весь период по окончании боя «Ноториус» неоднократно выражал желание провести бой-реванш против Дагестанского Орла, однако к согласию стороны так и не пришли. Более того, ирландский боец даже успел объявить о завершении карьеры в ММА, однако вскоре заявил о своем возвращении в смешанные единоборства. Всего Макгрегор принял участие в 25 поединках, одержав 21 победу (18 — нокаутом) и потерпев четыре поражения (все — сдачей).