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Нурмагомедов отреагировал на поражение Кормье в титульном бою 

Lenta.ru + ещё 25 6 часов назад
Фото: Reuters
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение Даниэля Кормье в поединке за титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Стипе Миочича. Своей реакцией россиянин поделился в Instagram.
«У победителя много друзей, и лишь у проигравшего они настоящие. Выше голову, чемпион, ты уже доказал, что ты один из лучших, который когда-либо выходил в октагон», — написал Нурмагомедов.
Ранее 18 августа Кормье уступил Миочичу и потерял титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Американец проиграл нокаутом в четвертом раунде. Поражение стало вторым в карьере Кормье при 22 победах. Он занимает первое место в рейтинге бойцов UFC без учета весовых категорий. Миочич вернул себе титул и одержал 19-ю победу в MMA при трех поражениях.
17 августа Нурмагомедов выразил надежду на то, что Корьме победит Миочича, после чего объявит о завершении карьеры. При этом российский боец отметил, что не верит в то, что американец все же повесит перчатки на гвоздь.
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Комментарии
MMA , Стипе Миочич , Хабиб Нурмагомедов , Даниэль Кормье
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