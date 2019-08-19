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Раскрыты условия контракта Нурмагомедова с UFC 

Lenta.ru + ещё 27 4 часа назад
Фото: ТАСС
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов должен провести еще два поединка по действующему контракту с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает Sport24.
Финансовые условия соглашения российского спортсмена с организацией не разглашаются. Таким образом, помимо чемпионского боя против американца Дастина Порье, запланированного на 7 сентября, Нурмагомедов проведет в промоушене еще один поединок.
30-летний Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC в июне. По словам его менеджера Али Абдель-Азиза, российский боец стал самым высокооплачиваемым спортсменом, выступающим в промоушене. Кроме того, ESPN указывал, что в соглашении значился пункт о возможности проведения поединка с завершившим карьеру канадцем Жоржем Сен-Пьером.
Нурмагомедов остается непобежденным, выиграв все 27 боев в карьере. Предыдущую защиту титула чемпиона UFC в легком весе россиянин провел в октябре прошлого года, досрочно победив ирландца Конора Макгрегора.
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MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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