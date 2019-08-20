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Нурмагомедов поднялся на второе место в рейтинге UFC вне зависимости от категории 

ТАСС + ещё 14 1 час назад
Фото: ТАСС
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поднялся на вторую строчку в обновленном рейтинге организации вне зависимости от весовой категории. Об этом сообщает пресс-служба UFC.
30-летний Нурмагомедов переместился на вторую строчку в рейтинге после того, как с первого на седьмое место опустился американец Даниэль Кормье. В воскресенье он уступил нокаутом в четвертом раунде соотечественнику Стипе Миочичу и лишился чемпионского пояса UFC в тяжелом весе. 40-летний Кормье потерпел второе поражение в карьере при 22 победах.
На первое место поднялся обладатель титула в полутяжелом весе американец Джон Джонс, Миочич занимает четвертую позицию. Будущий соперник Нурмагомедова американец Дастин Порье располагается на восьмом месте. Бывший чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор идет 13-м.
В топ-15 рейтинга попали три женщины — обладательница поясов в легчайшем и полулегком весах бразильянка Аманда Нуньес (пятое место), чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко (12-е), а также бразильянка Джессика Андраде (15-е).
Нурмагомедов ближайший бой проведет 7 сентября в Абу-Даби против Порье. Всего на счету россиянина 27 побед и ни одного поражения.
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Комментарии
MMA , Джон Джонс , Валентина Шевченко , Стипе Миочич , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Аманда Нуньес , Даниэль Кормье , Джессика Андраде
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