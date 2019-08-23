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Макгрегор извинился за нападение на пожилого мужчину в баре 

RT на русском + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Конор Макгрегор принёс свои извинения за инцидент с посетителем одного из баров в Дублине.
«Не имеет значения, что там произошло. Я был не прав. Этот человек хотел хорошо провести время в пабе, не заканчивая день вот так. Это было пять месяцев назад, и я пытался загладить свою вину… Но это не имеет значения. Я ошибся. Я должен был прийти сюда и раньше взять на себя ответственность», — приводит слова Макгрегора ESPN.
Он отметил, что этот поступок не является для него характерным.
«Это не то, кто я есть. Это не та причина, по которой я пришёл в ММА. Причина, по которой я пришёл в этот спорт, защищать людей от подобных сценариев. Сейчас я тут, чтобы признаться в этом и двигаться дальше», — добавил 31-летний боец.
Инцидент произошёл в апреле в одном из баров Дублина, однако был предан огласке лишь спустя несколько месяцев.
Ранее сообщалось, что мужчина, которого ударил Макгрегор, назвал бойца хулиганом с деньгами.
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MMA , Конор Макгрегор
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