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«Я готовлю сюрприз»: Пуарье о бое с Хабибом 

Рамблер 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Американский боец Дастин Пуарье рассказал, как готовится к бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. По словам Пуарье, он тренируется со спарринг-партнером, специально приглашенным из Филадельфии, чтобы имитировать Бена Аскрена.
«Всем, кто сомневается во мне, я готовлю сюрприз. Хабиба я остановлю в третьем или четвертом раунде», — заявил Пуарье в интервью каналу Helen Yee Sports.
При этом он отметил, что Хабиб самый достойный противник.
«Он чемпион и самый топовый боец по сравнению с моими прежними противниками. Он никогда не был побежден», — сказал Пуарье.
Бой Хабиба с Пуарье состоится 7 сентября в Абу-Даби. Российское ТВ намерено показать поединок в прямом эфире.
Дастин Гленн Пуарье — американский боец смешанного стиля. Имеет черный пояс по бразильскому джиу-джитсу.
Профессионально выступает с 2009 года в турнирах UFC и WEC. С апреля 2019 года является временным чемпионом UFC в лёгком весе. Участвовал в 31 бою, одержал 25 побед, 13 нокаутом.
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MMA , Бен Аскрен
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