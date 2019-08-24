«Я готовлю сюрприз»: Пуарье о бое с Хабибом

Американский боец Дастин Пуарье рассказал, как готовится к бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. По словам Пуарье, он тренируется со спарринг-партнером, специально приглашенным из Филадельфии, чтобы имитировать Бена Аскрена

«Всем, кто сомневается во мне, я готовлю сюрприз. Хабиба я остановлю в третьем или четвертом раунде», — заявил Пуарье в интервью каналу Helen Yee Sports.

При этом он отметил, что Хабиб самый достойный противник.

«Он чемпион и самый топовый боец по сравнению с моими прежними противниками. Он никогда не был побежден», — сказал Пуарье.

Бой Хабиба с Пуарье состоится 7 сентября в Абу-Даби. Российское ТВ намерено показать поединок в прямом эфире.

Дастин Гленн Пуарье — американский боец смешанного стиля. Имеет черный пояс по бразильскому джиу-джитсу.

Профессионально выступает с 2009 года в турнирах UFC и WEC. С апреля 2019 года является временным чемпионом UFC в лёгком весе. Участвовал в 31 бою, одержал 25 побед, 13 нокаутом.