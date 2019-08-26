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Черчесов озвучил состав сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном 

Газета.Ru 3 часа назад
Наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов и его тренерский штаб озвучил список игроков, вызванных в национальную команду для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы — 2020 против Шотландии и Казахстана. Всего в заявку сборной вошли 26 футболистов, и ней не обошлось без сюрпризов.
Первое, на что приходится обратить внимание, это отсутствие в списке форварда ЦСКА и лучшего бомбардира прошлого сезона Российской премьер-лиги Федора Чалова. Конфликт тренера и нападающего прослеживается уже несколько месяцев. И если раньше Черчесов предпочитал держать 21-летнего игрока в резерве, то на этот раз отказался от него вовсе. Сам наставник сборной России утверждал, что попросту не видит для Федора места в составе.
«На сегодняшний день на месте Чалова у нас играет играет Дзюба. Артем — капитан и лидер команды, и от этого надо отталкиваться. Мы не говорим, что недовольны тем или иным футболистом, просто кто-то приносит больше пользы команде и сильнее выглядит. То, что Федор прогрессирует и играет, мы можем только приветствовать, но всему свое время. Команда должна выигрывать, молодые футболисты — прибавлять», — сказал Черчесов в программе «Футбол России».
В итоге Чалов был вызван в молодежную сборную, которая сыграет с командами Сербии и Болгарии в рамках отбора на чемпионат Европы-2021. Сам же Федор утверждал, что решение Черчесова отказаться от его услуг принимает безоговорочно.
«Скажут ехать в молодежку — с радостью поеду и буду выкладываться на 110 процентов. Вызовут в первую сборную — постараюсь доказать, что и там могу играть в основе», — цитирует Чалова «Чемпионат».
В текущем розыгрыше чемпионата России 21-летний нападающий забил три мяча и сделал две голевые передачи в семи матчах. Возможно, решение Станислава Черчесова отпустить Федора в «молодежку» выглядит рациональным. По крайней мере, по отношению к самому нападающему, который в основной сборной навряд ли бы получил игровую практику.
Всего же в заявке национальной команды числятся только три форварда. И среди них отсутствует действующий лидер бомбардирской гонки РПЛ Александр Соболев. Место молодого нападающего «Крыльев Советов» помимо Дзюбы заняли Федор Смолов и Николай Комличенко, что в принципе было ожидаемым.
А вот решение вызвать в сборную Юрия Жиркова оказалось неожиданным.
Летом прошлого года 36-летний крайний защитник объявил о завершении карьеры в национальной команде, однако в марте 2019-го вернулся. В текущем же сезоне Юрий является скорее резервным игроком «Зенита», нежели основным: за все семь туров РПЛ он не сыграл ни одного полного матча, а на поле с первых минут выходил лишь дважды. Впрочем, в данном случае Черчесов, вероятно, сделал ставку на многолетний опыт Жиркова. Компанию же на левом фланге ему составят Вячеслав Караваев и Федор Кудряшов. Кому из них отдаст предпочтение наставник российской сборной в матчах с шотландцами и казахстанцами, сказать сложно, но появление в основе Кудряшова в конечном итоге вопросов не вызовет.
Целиком же список выглядит следующим образом. И здесь, кстати, стоит обратить внимание на количество вратарей — теперь их только трое, а не четверо, как ранее.
Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит»).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Младе-Болеслав», Чехия), Федор Смолов («Локомотив»).
Со сборной Шотландией подопечные Станислава Черчесова сыграют 6 сентября в Глазго, а через три дня в Калининграде примут команду Казахстана. Подготовка к отборочным матчам Евро-2020 стартует 1 сентября. По итогам четырех туров российская сборная занимает второе место в группе I, имея в своем активе девять очков. Лидером группы остается команда Бельгии, набравшая 12 баллов.
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MMA , Сослан Джанаев , Станислав Черчесов , Николай Комличенко , Федор Кудряшов , Андрей Лунев , Александр Соболев , Артем Дзюба , Федор Чалов , Вячеслав Караваев , Федор Смолов , Юрий Жирков , Зенит , Локомотив , ЦСКА , Крылья Советов
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