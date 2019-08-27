«27 человек не смогли, а я смогу». Порье пообещал Хабибу боль

Американца зря недооценивают: Дастину уже доводилось бить чемпионов мира.

7 сентября на UFC 242 в Абу-Даби непобеждённому российскому чемпиону Хабибу Нурмагомедову предстоит вернуться в октагон после главной победы в своей жизни. Соперник крайне самоуверен и заряжен. Пока Орёл пашет в зале, Дастин Порье проявляет большую медиаактивность, раскручивая и без того крайне прибыльный бой.

«Ещё никому не удавалось его победить. Но невероятные вещи всё равно происходят, тому в истории много примеров… Я выйду и покажу, что у этого человека тоже идёт кровь, что он тоже чувствует боль, совершает ошибки. Докажу всему миру, что я лучший», — заявляет Бриллиант, готовый к сотворению сенсации.

А что же для этой самой сенсации необходимо? Отбросим в сторону тренировки и правильный настрой. Ниже — факторы, за счёт которых представитель США может попытаться сотворить величайший апсет в истории лёгкого веса UFC.

В апреле 2019-го летевший на серии из шести побед Бриллиант вышел на бой с поднявшимся в дивизион выше королём полулёгкого дивизиона Максом Холлоуэйем. Тот поединок по праву стал лучшим в карьере Дастина: болельщики стали свидетелями «зарубы» с 359 значимыми ударами за пять раундов главного события вечера. Это стало одним из рекордов истории промоушена. В крупной цифре — главная сила базового ударника из Соединённых Штатов. Руками он и правда работает феноменально: пускай Холлоуэйя не удалось одолеть досрочно, 13 побед нокаутами из 25 и шикарные завершения битв с Эдди Альваресом Джастином Гэтжи говорят сами за себя.

О важности проведения боя с Орлом в стойке не перестаёт повторять и сам Дастин:

«Я совсем не думаю, как буду завершать этот бой. Но знаю, что могу заставить Хабиба сдаться. Уверен, что остановлю бой досрочно, сдастся он или я одержу победу нокаутом. Но победа будет досрочной. Важно не допустить, чтобы Нурмагомедов доминировал! Нельзя переводить бой в партер».

Борьба, джиу-джитсу

Однако, судя по тренировкам и форме Бриллианта, к работе в партере Дастин подготовился хорошо. Улучшение выносливости (кардио сильно подводило представителя США в «чемпионских» четвёртом и пятом раундах последнего поединка) и набор мышечной массы вкупе с чёрным поясом по бразильскому джиу-джитсу просто обязаны дать Порье возможность выглядеть в клетке с Хабибом на порядок лучше предыдущих оппонентов Орла.

С другой стороны, всего шесть побед сабмишенами, последняя из которых датируется аж 15 декабря 2012 года (на удушение попался Джонатан Брукинс) наталкивают на мысль, что Дастин уже давно не делал акцент на данном аспекте боя. Что, естественно, может сыграть злую шутку в клетке с Нурмагомедовым — одного феноменального ударника из Ирландии Хабиб даже не заметил. А что было в партере, вы и сами прекрасно помните.

Бойцовский пик

Усердные тренировки и отсутствие простоев (за последние три года американец семь раз выходил в октагон) — к сентябрьскому поединку спортсмен подходит в наилучших кондициях. А 30-летний возраст, пять триумфов в шести последних схватках, восемь бонусов за выступление/бой вечера и долгожданный временный пояс UFC готовят к встрече с российским бойцом поистине идеальную версию Дастина Порье.

Роль тотального андердога

«Это будет большое, очень важное событие… Для меня самое важное, что мой отец сможет приехать и поддержать меня. Все билеты уже проданы — будет хорошее шоу, для меня, для семьи, для команды. Я очень его жду: чувствую себя здесь как в Дагестане. Ведь тут много моих поклонников — в Эмиратах очень любят ММА. Конечно, это огромное событие для региона», — признаёт себя хозяином территории Нурмагомедов.

Но с преимуществом «домашних стен» начинает с геометрической прогрессией расти цена ошибки. В Абу-Даби на Орле будет висеть тяжелейший груз ответственности: бой на глазах у преданных фанатов, для которых образцовый мусульманин Хабиб является идолом, идеальный рекорд 27-0 и статус главной звезды промоушена в отсутствии Конора Макгрегора довлеют над чемпионом из России.

Чего не скажешь о Порье. От Дастина, который в ОАЭ видится гостем на чужом празднике жизни, ничего не ждут: вся арена и большинство аудитории, собравшейся в телеэкранов, будет смотреть поединок исключительно ради Орла. Чем не повод преподнести сюрприз настроенной против тебя многомиллионной армии и разгадать головоломку, с которой не справилось 27 человек?

Габариты

Единственный, с кем в UFC Нурмагомедов справился не на твёрдую пятёрку, — Глейсон Тибау, перекачанный бразилец, вышедший в тираж с началом активной работы USADA в UFC. По словам отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова Тибау в бою с Орлом весил не менее 85 килограммов (!). Что означает буквально следующее: Глейсон менее чем за двое суток набрал 15 килограмм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dustin Poirier (@dustinpoirier) 21 Авг 2019 в 9:01 PDT Поединок с бразильцем россиянин всё-таки выиграл, однако судьи были благосклонны к Хабибу только из-за за его активности — Нурмагомедов все три раунда только и пытался свалить огромного Тибау, но так этого толком и не сделал. Однако параллельно с неудачными проходами/бросками/подсечками Орёл успевал навязывать контроль в клинче и наносить удары, благодаря чему и забрал победу решением.

Порье не сравнить с Тибау «на максималках», но Дастин точно самый крупный из последних соперников Хабиба. Макгрегор поднялся в лёгкий вес из полулёгкого, а Энтони Джонсон после поражения Орлу туда спустился. Яквинта на 5 сантиметров ниже Порье (170 против 175 см), а Барбоза хоть выше всех перечисленных ребят, но настолько не борец, что его габариты и вовсе не стоит учитывать. На фото под этим абзацем Дастин стоит рядом с Арманом Царукяном . Последний — тоже легковес, на фоне другого крупного представителя дивизиона Ислама Махачева он вовсе не выглядел маленьким.

Кстати, после этого фото у Царукяна были определённые проблемы с фанатами Хабиба.

Аll-in

Именно так называется интригующая ситуация в покере, в ходе которой игрок ставит на кон все имеющиеся в распоряжении фишки. Такую же ставку сделал, приняв поединок с Хабибом, Дастин Порье. Это будет не просто претендентский шанс — бой жизни, в котором претендент на неоспоримый титул будет рвать жилы ради бессмертного наследия. «Мне пришлось так долго идти к этому успеху — это просто потрясающе! Я был в нокаутах, но непременно возвращался, и теперь это мой пояс. Я заплатил за него своей кровью сполна…

Да, я не вижу никаких очевидных ошибок у Нурмагомедова, но готов делать дыры там, где их нет. Никто не является идеальным — побить можно любого», — уверен Порье.

Победа на UFC 242 впишет имя американца золотыми буквами в летописи спорта. Вот почему не стоит удивляться, если с первых минут Дастин попрёт с открытым забралом на Орла, сразу выложив на стол все карты.